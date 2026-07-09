Morte sul lavoro. Il cordoglio del gruppo FdI

SESTO FIORENTINO – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino esprime il “più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici del lavoratore di 48 anni che ieri ha tragicamente perso la vita in un cantiere all’Osmannoro a seguito di un grave incidente sul lavoro”. “Di fronte a tragedie come questa – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Mengato – ogni appartenenza politica passa in secondo piano. Oggi è il momento del rispetto, del silenzio e della vicinanza ai familiari di una persona che non farà più ritorno a casa dopo una giornata di lavoro”. “La sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiunge Alessandro Meini (Fratelli d’Italia) – deve rappresentare una priorità assoluta per istituzioni, imprese e tutti gli attori coinvolti. Ogni incidente mortale è una ferita per l’intera comunità e impone una riflessione seria sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, della formazione e del rispetto delle norme di sicurezza”. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia auspica che le indagini in corso consentano di chiarire in tempi rapidi la dinamica dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità, affinché sia fatta piena luce su questa drammatica vicenda. In questo momento di dolore, Fratelli d’Italia rinnova la propria vicinanza ai familiari della vittima e a tutti i lavoratori coinvolti, nella consapevolezza che il diritto a tornare a casa sani e salvi al termine della giornata lavorativa debba essere garantito sempre e senza compromessi.