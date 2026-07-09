Morte sul lavoro: il cordoglio dell’amministrazione comunale

SESTO FIORENTINO – “Quella avvenuta questa mattina è una tragedia, l’ennesima, che si consuma in un luogo di lavoro. A nome di tutta la nostra città esprimiamo la massima vicinanza e il cordoglio ai familiari del lavoratore deceduto, ai quali ci stringiamo insieme a tutta la nostra comunità, colpita e ferita da un fatto terribile che non possiamo rubricare a fatalità”: lo affermano il sindaco Damiano Sforzi e l’assessore al lavoro Irene Falchini, che poi aggiungono: “Gli organi preposti accerteranno la verità e individueranno le eventuali responsabilità e in loro riponiamo la massima fiducia. Sono centinaia i lavoratori e le lavoratrici che anche in questa prima parte di 2026 non hanno fatto ritorno a casa: come istituzioni, secondo i propri compiti e le proprie competenze, dobbiamo fare di più. Occorre investire in prevenzione e controlli, applicando le leggi che già ci sono, ma che nei fatti restano inattuate, e lavorare per migliorarle ancora e renderle più efficaci”.