Morte sul lavoro. PerSesto “Quanto accaduto è una tragedia che colpisce e ferisce tutta la nostra comunità”

SESTO FIORENTINO – “Quanto accaduto è una tragedia che colpisce e ferisce tutta la nostra comunità”. Lo afferma in una nota Marco Salvadori di PerSesto facendo riferimento alla morte sul lavoro avvenuta ieri in un cantiere dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino. Il gruppo PerSesto esprime “il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, alle persone care […]

SESTO FIORENTINO – “Quanto accaduto è una tragedia che colpisce e ferisce tutta la nostra comunità”. Lo afferma in una nota Marco Salvadori di PerSesto facendo riferimento alla morte sul lavoro avvenuta ieri in un cantiere dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino. Il gruppo PerSesto esprime “il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai colleghi del lavoratore di 48 anni che ieri mattina ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere all’Osmannoro”

“Spetterà alle autorità competenti fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.- prosegue Salvadori – Nel rispetto del lavoro di chi è chiamato a ricostruire quanto accaduto, questa tragedia ci porta ancora una volta a ribadire che il lavoro e la sicurezza devono essere al centro dell’azione politica e dell’impegno di tutta la società. Non è accettabile perdere la vita sul posto di lavoro: ogni persona deve poter tornare a casa al termine della propria giornata”.