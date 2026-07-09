Morte sul lavoro. Riformisti “E’ necessaria un’azione più efficace”

SESTO FIORENTINO – “E’ con profondo sgomento che veniamo a conoscenza dell’ennesimo episodio di morte sul luogo di lavoro nella nostra zona”; a parlare cosi sono Alessandro Martini e Leonardo Pagliazzi, consiglieri comunali di Sesto Riformista, che aggiungono: “Quanto accaduto stamani in via Lucchese è purtroppo l’ennesimo episodio che va ad aggiungersi a una lista […]

SESTO FIORENTINO – “E’ con profondo sgomento che veniamo a conoscenza dell’ennesimo episodio di morte sul luogo di lavoro nella nostra zona”; a parlare cosi sono Alessandro Martini e Leonardo Pagliazzi, consiglieri comunali di Sesto Riformista, che aggiungono: “Quanto accaduto stamani in via Lucchese è purtroppo l’ennesimo episodio che va ad aggiungersi a una lista ormai troppo lunga da accettare per un Paese civile e moderno come vorrebbe essere il nostro”. E concludono “Come gruppo consiliare di Sesto Riformista vogliamo esprimere il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia e ai colleghi dell’uomo deceduto, sottolineando come l’attenzione nei confronti della sicurezza sui luoghi di lavoro non possa mai perdere forza ma al contrario come sia necessaria un’azione sempre più efficace per un problema che va a colpire quasi sempre i più deboli”.