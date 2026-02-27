Morto Elio Olmi, era stato consigliere comunale nella legislatura dal 1995 al 2004

SESTO FIORENTINO – È morto Elio Marcello Olmi. Olmi aveva 86 anni ed è stato consigliere comunale prima nel Partito Popolare e poi in quello della Margherita nella legislatura dell’ex sindaco Andrea Barducci, negli anni 1995-1999 e 1999-2004. Era stato insegnante di disegno della scuola popolare negli anni tra il 1960-1970. I funerali oggi alla […]