“Mozione Musumeci”, la replica del Pd: “Prima il rispetto per i cittadini, poi la propaganda. Ecco perché abbiamo votato no”

CAMPI BISENZIO – “Il gruppo Pd in consiglio comunale ha votato contro la mozione proposta da Fratelli d’Italia perché crediamo che il rispetto verso i cittadini venga prima di qualsiasi operazione politica”: il Pd campigiano, per voce del suo segretario Alessandro Carmignani (nella foto), replica così alle recenti parole del capogruppo di FdI, Roberto Valerio (Valerio (FdI): “Il ministro Musumeci, titolare della Protezione Civile, non è gradito a Campi Bisenzio” – Piana Notizie), in merito al no del consiglio comunale alla mozione da lui presentata con cui chiedeva che il ministro Musumeci, titolare della protezione civile, fosse l’interlocutore per la sicurezza idraulica e la programmazione di grandi opere strutturali a seguito dell’alluvione del 2023. “Nei giorni drammatici dell’alluvione – continua – il ministro Musumeci è venuto a Campi Bisenzio e ha lasciato parole che molti cittadini ricordano bene: sostenere che l’unica risposta a eventi di questo tipo sia un’assicurazione privata significa, nei fatti, ammettere la mancanza di una strategia pubblica per la sicurezza del territorio cosa che abbiamo visto anche ultimamente dal Governo nazionale. Inoltre, trovo difficile immaginare un confronto serio sulla gestione del rischio idraulico con un Ministro attualmente indagato per non aver agito quando era presidente della Regione Sicilia: la vicenda di Niscemi resta lì a ricordarcelo. Il nostro territorio ha bisogno di competenza, responsabilità e interventi concreti, non di iniziative che sanno di campagna elettorale. La sicurezza idraulica è un tema troppo importante per essere piegato alla propaganda: richiede lavoro, serietà e rispetto per una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo”.