Museo archeologico di Artimino, un gennaio pieno di iniziative        

CARMIGNANO – Il 2026 si apre con gli Etruschi e la loro storia: sono tante le iniziative messe in calendario a gennaio dal Museo archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino. Il primo appuntamento è “Aspettando la Befana al tumulo di Montefortini: lunedì 5, dalle 15, la vecchia signora anticiperà il suo arrivo per una visita avvincente, un piccolo laboratorio e una gustosa merenda preparata dal circolo Arci di Comeana. Il costo è di 10 euro per bambino, con prenotazione obbligatoria entro sabato 3 gennaio. Il giorno dopo, martedì 6 gennaio, la mattina (9.30-13.30) e il pomeriggio (14-16) la “Befana” è “al museo” con un carico di dolci e leccornie per salutare le vacanze natalizie. Ingresso ridotto (2 euro) per l’intera giornata (non necessaria prenotazione). Ma l’anno nuovo, domenica 18 gennaio, nel pomeriggio (alle 16), si apre anche “Nel segno di Culsans”: i bambini dai 7 anni in su potranno andare alla scoperta di aspetto, significato e simboli del dio bifronte protettore delle porte, dei cicli temporali, della fine e dei nuovi inizi, una delle più importanti divinità etrusco-italiche. Per l’occasione potrà essere realizzato un amuleto porta fortuna di buon auspicio per il 2026. Il biglietto è di 3 euro per bambino più 2 euro per ingresso al museo. Sabata 24 gennaio, alle 16, si andrà invece “A scuola con Larthuza: un pomeriggio in compagnia del giovane antico abitante di Artimino, indossando abiti dei bambini etruschi, alla scoperta del fascino intramontabile della lingua e della scrittura etrusca. Costo 3 euro per bambino più 2 di ingresso al museo. Bambini dagli 8 anni. Per partecipare alle iniziative obbligatoria la prenotazione, salvo per quelle non richieste. Info e prenotazioni: 055 8718124; parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it