Museo Ginori: le associazioni “si è creata una grave situazione”

SESTO FIORENTINO – “Amareggiate”: è questa la parola che usano le associazioni (Anteas Provinciale Firenze, Associazione Comunale Anziani Sesto Fiorentino, Auser Sesto Fiorentino, CAI Sezione di Sesto Fiorentino, Pro Sesto-Pro Loco di Sesto Fiorentino, La Racchetta Sesto Fiorentino, Società di Mutuo Soccorso Richard Ginori) che dal 22 maggio 2022 collaborano con la Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia nella gestione del parco del Museo Ginori, “per la situazione che si è venuta a creare con sono amareggiate dalla situazione che si è venuta a creare nella nomina del CdA della Fondazione stessa”. Le associazioni si sono occupate fino ad ora dell’apertura e della chiusura del Parco del Museo che ora resterà chiuso e ora segnalano, precisano in una nota “la gravità della situazione che si va a creare per la futura riapertura del Museo Ginori”.

“Volontariamente ci eravamo impegnati a gestire il Parco con l’ottica di dare un contributo alla cittadinanza – scrivono le associazioni in una nota congiunta – e di tenere comunque acceso l’interesse per il Museo stesso e, proprio ora che i lavori nella struttura erano ripresi, mentre si stava per passare al secondo lotto di lavori che avrebbe portato alla riapertura dello stesso, ci troviamo invece davanti a uno stallo della situazione. Non conosciamo le motivazioni che impediscono la nomina, da parte del Ministero della Cultura, del Presidente e del CdA della Fondazione, ma senz’altro questo sta creando preoccupazione per i tempi del proseguo dei lavori e della riapertura del Museo”.

All’inizio dello scorso anno, scrivono le associazioni “avevamo sottoscritto una nuova convenzione con il Presidente della Fondazione con l’obiettivo di contribuire non solo alla gestione del Parco, che nel frattempo ne vedeva l’utilizzo da parte di cittadini, di genitori con bambini, di scolaresche della vicina scuola media, di sportivi singoli o in gruppo, ma anche con l’obiettivo di aderire agli “Amici del Museo Ginori” non appena ne sarebbe stata garantita l’apertura al pubblico”. Infine chiedono “agli altri soci della Fondazione (Comune di Sesto Fiorentino e Regione Toscana) di sollecitare il Ministro affinchè si arrivi a una soluzione il prima possibile, qualunque sia”.