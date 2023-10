Nala, gatta tartarugata, è scomparsa

SESTO FIORENTINO – Nala è una micia di un anno e mezzo di cui si sono perse le tracce dal 23 settembre. La gattina non rientra a casa in via Petrarca da quel giorno e i suoi padroni sono disperati. Hanno lanciato il loro appello attraverso i social, distribuito volantini, cercato nelle vicinanze, ma di […]

SESTO FIORENTINO – Nala è una micia di un anno e mezzo di cui si sono perse le tracce dal 23 settembre. La gattina non rientra a casa in via Petrarca da quel giorno e i suoi padroni sono disperati. Hanno lanciato il loro appello attraverso i social, distribuito volantini, cercato nelle vicinanze, ma di Nala nessuna traccia.

Nala è una gattina a pelo corto tartarugato, beige, nero e marrone, razza europea. E’ paurosa e diffidente. E’ sterilizzata e dotata di microchip.

“Se la vedete, contattatemi, – dice Elena la sua padrona – non cercate di prenderla perchè potrebbe scappare, oppure scattatele una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto. Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi, etc Chiunque abbia notizie, può

contattare pertanto i seguenti numeri 329-6649965 oppure 328-4456316”.