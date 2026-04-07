Niente Internet dopo i lavori in via Gramsci, la protesta dei residenti

SESTO FIORENTINO – I residenti del tratto centrale di via Gramsci (vicino al civico 118), senza Internet dal 20 marzo, chiedono il ripristino del servizio causato, dicono, “da un disguido durante i lavori effettuati sulla strada che taglia il centro urbano”. Il fatto, spiegano alcuni residenti, risale al 20 marzo scorso “quando, nel corso di alcuni interventi sulla sede stradale di via Gramsci in prossimità del civico 118, la ditta incaricata avrebbe accidentalmente tagliato il corrugato contenente le fibre ottiche, interrompendo di fatto il servizio per diverse abitazioni della zona”. Situazione peggiorata durante la fase di ripristino dell’asfalto quando, spiegano sempre i residenti “il tombino di accesso al pozzetto, necessario per intervenire sulle linee, è stato completamente coperto, rendendo impossibile qualsiasi operazione tecnica” e, aggiungono, “solo dopo una settimana, il Comune ha provveduto a ripristinare l’accesso al tombino”. Ma i problemi non sono terminati. Così quanto i tecnici sono tornati sul posto per riparare il guasto “hanno riscontrato un ulteriore problema: – dicono i residenti – il calore generato durante i lavori di asfaltatura avrebbe fuso il corrugato, occludendo definitivamente il passaggio delle fibre ottiche”. Condizione questa, precisano i residenti che “rende impossibile il semplice ripristino e che richiederà nuovi interventi strutturali, con la necessità di posare nuovamente corrugati e linee”. In tutto questo i residenti sono senza connessione e chiedono il ripristino al più presto del collegamento perché, sottolineano, “non è accettabile restare isolati così a lungo per un problema che non dipende da noi”.