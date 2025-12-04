“No alla nuova pista”: incontro alla Casa del popolo di Querceto

SESTO FIORENTINO – “No alla nuova pista”: è questo il tema dell’incontro di questa sera 4 dicembre alle 21 alla Casa del popolo di Querceto promosso da Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – AVS alla quale parteciperanno i sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani, di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e il consigliere regionale Lorenzo Falchi. La serata è dedicata ai motivi del “no” alla nuova pista aeroportuale e alle ragioni del nuovo ricorso al Tar presentato dalle amministrazioni della Piana. “La posizione contraria alla nuova pista non è un capriccio istituzionale, – si legge nella nota di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino Avs – ma la volontà popolare che in tanti anni si è espressa con coerenza e continuità. Le amministrazioni locali, sostenute da una partecipazione associativa e civica ampia e radicata, hanno il dovere di rendere questa voce visibile e ascoltata nelle sedi istituzionali e giudiziarie. Sarà l’occasione anche per dialogare intorno ai nostri sì, come la necessità di un collegamento più veloce ed efficiente con Pisa, lo sviluppo del Polo Scientifico, autentica eccellenza del nostro territorio, e del Parco della Piana, rendendolo realmente fruibile, capace di diventare l’elemento ordinatore e identitario del territorio. Un investimento sulla salute, sull’ambiente e su un diverso modello di sviluppo che ci immaginiamo per la Piana e per Firenze”.