“No alla nuova pista”: incontro alla Casa del popolo di Querceto

SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 4 dicembre alle 21 un incontro promosso da Sinistra Italiana Sesto Fiorentino-Avs dal titolo “No alla nuova pista”. Si svolgerà alla Casa del popolo di Querceto e vedrà la presenza del consigliere regionale Lorenzo Falchi insieme ai sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani e Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. “La posizione contraria alla nuova pista non è un capriccio istituzionale, – spiega in una nota Avs – ma la volontà popolare che in tanti anni si è espressa con coerenza e continuità. Le amministrazioni locali, sostenute da una partecipazione associativa e civica ampia e radicata, hanno il dovere di rendere questa voce visibile e ascoltata nelle sedi istituzionali e giudiziarie”. L’incontro, prosegue la nota, “sarà l’occasione anche per dialogare intorno ai nostri sì, come la necessità di un collegamento più veloce ed efficiente con Pisa, lo sviluppo del Polo Scientifico, autentica eccellenza del nostro territorio, e del Parco della Piana, rendendolo realmente fruibile, capace di diventare l’elemento ordinatore e identitario del territorio. Un investimento sulla salute, sull’ambiente e su un diverso modello di sviluppo che ci immaginiamo per la Piana e per Firenze”.