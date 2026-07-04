SIGNA – La segreteria del Partito Democratico signese, come scrive in un post su Facebook, “non condivide l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che prevede di organizzare a Signa un evento pubblico alla presenza di un dirigente di Futuro Nazionale. Dare spazio e visibilità a una forza politica come Futuro Nazionale significa dare una legittimazione culturale a un movimento che ha mostrato in più occasioni la propria lontananza dai valori della costituzione antifascista nata dalla resistenza. Raccogliamo l’appello dell’Anpi di Signa”.
“Non si può legittimare Futuro Nazionale”: il Pd signese sta con l’Anpi
SIGNA – La segreteria del Partito Democratico signese, come scrive in un post su Facebook, “non condivide l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che prevede di organizzare a Signa un evento pubblico alla presenza di un dirigente di Futuro Nazionale. Dare spazio e visibilità a una forza politica come Futuro Nazionale significa dare una legittimazione culturale a […]