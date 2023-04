Nucciotti: “Lo stadio? Per Campi sarebbe una grande opportunità. Spero lo capisca anche il segretario regionale del Pd”

CAMPI BISENZIO – Uno sguardo al territorio e una “stoccata” a quello che è stato anche il suo sindaco e attuale segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi. Riccardo Nucciotti, candidato per la lista Nucciotti Sindaco alle prossime elezioni amministrative, torna sulla questione stadio a Campi Bisenzio e lo fa dopo le parole espresse nella giornata di ieri dallo stesso Fossi. “Ritengo che l’unica persona che ha voce in questa partita – dice Nucciotti – sia Rocco Commisso, come ritengo che chi si candida a diventare sindaco di Campi Bisenzio debba fare di tutto per il bene della nostra città. E, dirò di più, ha anche il diritto di esprimersi e sbilanciarsi. Dispiace che l’attuale parlamentare e soprattutto ex sindaco della nostra città Emiliano Fossi dica che “Riparlare dello stadio della Fiorentina a Campi è fuori tempo e serve solo per creare confusione”, perché per Campi sarebbe un’opportunità davvero importante di crescita, perché Campi se lo merita, ma anche per tutta la Città Metropolitana e per la Fiorentina”.

“Non capisco proprio – aggiunge Nucciotti – perché si dica che parlare di questa cosa voglia dire creare confusione, capisco però che ci siano altri interessi nel non provare a tracciare una strada per la realizzazione dello stadio a Campi Bisenzio, ma che sicuramente non vanno nell’interesse della nostra comunità. Laddove la Fiorentina avesse ancora l’interesse e più che altro la voglia di realizzare lo stadio a Campi, da sindaco farei di tutto per procedere velocemente con gli atti necessari, con la speranza di non trovare ostacoli d parte degli enti superiori; anzi, auspicherei che Emiliano Fossi desse una mano a quella che è sempre la sua città in un confronto con il sindaco della Città Metropolitana e con il presidente della Regione Toscana. Mi è stato insegnato che la Politica, quella con la P maiuscola, è un’arte nobile e non crea confusione quando si portano temi importanti e di rilevanza superiore; parlare di confusione e di tempi vuol dire provare a non voler affrontare la discussione e questo mi dispiace, per Campi e per la nostra comunità. Chi mi conosce sa che andrò avanti su questa strada fino a quando sarà la Fiorentina, ma soprattutto Rocco Commisso a dire che non é più interessato a realizzare lo stadio a Campi. Fino a quel momento credo di avere il diritto e soprattutto l’obbligo di andare avanti nei confronti di tutta Campi”.