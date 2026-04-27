Nuovo elettrodotto e lavori di asfaltatura: cantieri aperti e limiti alla circolazione a Carmignano

CARMIGNANO – Numerosi cantieri in partenza questa settimana. Il primo, in ordine di tempo, è quello che impegnerà, da domani, martedì 28 aprile, a Seano, via Baccheretana, dalla rotonda (altezza della Pista Rossa) con via Statale (Sr 66) al bivio con via Pistoiese: il cantiere di E-distribuzione, affidato a Com.net, per l’installazione, da tempo in corso tra Carmignano e Poggio a Caiano, di un altro tratto della nuova dorsale elettrica, con l’interramento dei cavi aerei, il potenziamento e l’efficientamento della rete, più sicura e a minore rischio di blackout, funzionerà fino a circa metà maggio, nelle ore diurne, dalle 8 alle 18, tutti i giorni, domeniche e festivi esclusi. La circolazione su via Baccheretana, nel periodo interessato all’intervento, seguendo i vari stati di avanzamento del cantiere, sarà a senso unico alternato, regolata da movieri o, se serve, da un semaforo. Circolazione a senso unico alternato anche nelle altre vie, all’interno dell’abitato di Seano, raggiunte, dopo via Baccheretana, dai lavori per il nuovo elettrodotto.

E da dopodomani, mercoledì 29 aprile, i lavori stradali non riguarderanno solo il ponte sulla SP9 ad opera della Provincia di Prato: anche su via Vergheretana (Sp10) fino a martedì 12 maggio, sarà di scena, dalle 8 alle 19, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, escluse domeniche e festivi, un altro cantiere. In questo caso si tratta del rifacimento dell’asfalto da parte di Publiacqua, dopo i lavori eseguiti dalla società idrica, tra La Serra e Carmignano, per installare la nuova conduttura fognaria, che condurrà all’eliminazione di tredici scarichi in ambiente. Le limitazioni alla circolazione seguiranno le diverse fase del cantiere: nella prima fase, quella che prende il via da mercoledì 29, su via Vergheretana, tra via via Chiti e via Marcignano, è vietata la circolazione dalle 8 alle 19, tutti i giorni, ma non domeniche e festivi, con esclusione dei residenti e autorizzati in orario 12-13.30; nella stessa fase è fissato il divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 quintali su via Chiti, via del Marcignano, via del Camposanto; nella prima fase è istituito anche il senso unico alternato, con semaforo, in via Chiti, con transito consentito (in orario 12-13/13.30) ai residenti e autorizzati (by pass consentito solo ai residenti di via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via Castello, via Poggio dei Colli, via Asinai, via Citerna, dipendenti delle imprese poste nella medesima area, servizi di pubblica utilità, persone che prestano servizi per portatori di disabilità, scuolabus).

Nella seconda fase, nel tratto di via Verghertana tra via Marcignano è via degli Asinai, vietata la circolazione ai mezzi superiore ai 35 quintali su via Chiti, via di Marcignano e via del Camposanto; è invece istituito il senso unico alternato, con semaforo, su via del Marcignano e via del Camposanto, eccezion fatta per residenti e autorizzati dalle 12 alle 13/13.30 (il by pass è consentito solo ai residenti di via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via Castello, via Poggio dei Colli, via Asinai, via Citerna, dipendenti delle imprese poste nella medesima area, servizi di pubblica utilità, persone che prestano servizi per portatori di disabilità, scuolabus). Nella terza fase il cantiere per l’asfaltatura di via Vergheretana sarà tra via degli Asinai e via del Camposanto: la circolazione sarà vietata su via Chiti, via di Marcignano e via del Camposanto ai mezzi superiori ai 35 quintali, con senso alternato, regolato da semaforo, su via del Camposanto, con transito consentito ai residenti e autorizzati nella di fascia 12-13/13.30.

Nella terza fase il cantiere per l’asfaltatura di via Vergheretana sarà tra via degli Asinai e via del Camposanto: la circolazione sarà vietata su via Chiti, via di Marcignano e via del Camposanto ai mezzi superiori ai 35 quintali, con senso alternato, regolato da semaforo, su via del Camposanto, con transito consentito ai residenti e autorizzati nella di fascia 12-13/13.30.