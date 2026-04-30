Nuovo look per via Puccini: si comincia il 4 maggio con i lavori all’illuminazione pubblica. Previste modifiche alla viabilità

LASTRA A SIGNA – Dal 4 maggio partirà un intervento mirato a riqualificare l’intera via Puccini che riguarderà sia il rifacimento della linea di distribuzione dell’illuminazione pubblica, sia l’asfaltatura e i marciapiedi. In particolare, come spiegano dal Comune, saranno riposizionati i punti luce: in alcuni casi spostandoli da pertinenze private, in altri collocandoli in una diversa […]

LASTRA A SIGNA – Dal 4 maggio partirà un intervento mirato a riqualificare l’intera via Puccini che riguarderà sia il rifacimento della linea di distribuzione dell’illuminazione pubblica, sia l’asfaltatura e i marciapiedi. In particolare, come spiegano dal Comune, saranno riposizionati i punti luce: in alcuni casi spostandoli da pertinenze private, in altri collocandoli in una diversa e più funzionale posizione rispetto all’andamento della strada. Saranno anche rimodulati alcuni stalli per la sosta che consentiranno di ottenere dieci posti auto in più nel parcheggio vicino al giardino pubblico. “I lavori – si legge in una nota – saranno realizzati in più step con modifiche alla viabilità che interesseranno di volta in volta alcuni tratti della strada. In particolare la prima fase dell’intervento riguarderà, dal 4 maggio e per circa due settimane, il tratto di via Puccini dal civico 2 al civico 6. Per questo intervento sono stabilite le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta, chiusura al transito veicolare in orario 0-24, revoca del senso unico di marcia tra il civico 6 e l’intersezione con via Rossini, istituzione del doppio senso di marcia tra il civico 6 e l’intersezione con via Rossini”.