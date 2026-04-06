Nuovo ponte sull’Arno, la soddisfazione del Comune di Signa: “Opera attesa da anni, collegamento vitale per il territorio”

SIGNA – C’è soddisfazione a Signa per l’avanzamento del progetto del nuovo ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa. Ora l’attenzione è rivolta al completamento delle ultime fasi preliminari e all’apertura del cantiere. “Siamo grati al presidente Eugenio Giani e a tutti i tecnici della Regione – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore […]

SIGNA – C’è soddisfazione a Signa per l’avanzamento del progetto del nuovo ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa. Ora l’attenzione è rivolta al completamento delle ultime fasi preliminari e all’apertura del cantiere. “Siamo grati al presidente Eugenio Giani e a tutti i tecnici della Regione – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – per l’impegno e la competenza dimostrati nel portare avanti questo progetto. L’avvio dei cantieri rappresenta il momento in cui la determinazione, il lavoro e l’impegno costante della politica si trasformeranno in risultati concreti per la comunità. Dopo anni di attesa, di promesse e di progettazioni, vedere questo progetto concretizzarsi ci riempie di orgoglio”.

L’opera, del valore di 71,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova bretella stradale con ponte sull’Arno e collegamenti diretti tra lo svincolo della Fi-Pi-Li a Lastra a Signa e il centro abitato di Signa. L’appalto integrato, firmato lo scorso dicembre, è attualmente nella fase di verifica tecnica del progetto esecutivo. Gli espropri sono stati completati e le prime attività di cantiere, comprese le operazioni di bonifica bellica preventiva, sono previste a partire da giugno 2026, confermando il rispetto del cronoprogramma.

“Il ponte sull’Arno – hanno aggiunto Fossi e Di Natale – rappresenta un collegamento vitale per la nostra comunità, faciliterà gli spostamenti quotidiani dei cittadini e renderà più sicuro e fluido l’accesso ai servizi e alle attività economiche della zona. Gli effetti positivi si estenderanno da Scandicci fino a Campi Bisenzio, creando nuove opportunità per lo sviluppo sociale ed economico dell’intera area. Ora il nostro compito è seguire ogni fase dei lavori con attenzione, responsabilità e passione, affinché questa promessa diventi una realtà per i nostri cittadini e le generazioni future. Ma c’è anche un tema fondamentale che non può più essere rimandato: la salute dei cittadini. L’attuale viabilità, congestionata e inadeguata, incide pesantemente sulla qualità dell’aria e sulla vita quotidiana di tante persone che vivono lungo gli assi più trafficati. Migliorare la circolazione significa prima di tutto tutelare la salute delle nostre comunità”.

“Accogliamo con soddisfazione le novità annunciate dalla Regione: espropri in corso, progetto esecutivo in verifica tecnica e partenza dei lavori confermata entro giugno. È un segnale chiaro che finalmente si sta passando dalle parole ai fatti, dopo anni di attese e rinvii”: a parlare così è Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio, dopo la comunicazione della Regione sullo stato di avanzamento del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. “Però – aggiunge – adesso non ci si può permettere alcun ritardo: questa infrastruttura è strategica per l’intero territorio e per Campi Bisenzio: serve fare sul serio e garantire che il cronoprogramma venga rispettato fino alla consegna dei lavori e al completamento di tutte le opere collegate, a partire dalla “bretellina ovest”. Il ponte non è solo un collegamento tra due sponde dell’Arno, ma un tassello fondamentale per migliorare la mobilità, ridurre il traffico e offrire benefici concreti ai cittadini e alle imprese. Ora è il momento di tradurre finalmente le promesse in risultati tangibili”.

