Oggi l’inaugurazione del serbatoio anticendio boschivo di Calenzano

CALENZANO – È stata inaugurata la terza farmacia comunale. E’ in piazza del Ghirlandaio e si aggiunge a quelle di Settimello e di Carraia, gestite da Farmapiana società benefit spa. Progettata e realizzata con un nuovo concetto, la farmacia è dotata di spazi funzionali e accoglienti, oltre che di un percorso pensato per accompagnare in […]