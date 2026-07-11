CALENZANO – Sabato 11 luglio, alle 9.15, verrà inaugurato il serbatoio per l’Antincendio boschivo di Calenzano, in via di Montemaggiore, nell’ambito delle attività della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Interverranno Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile, Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il sindaco di Barberino di Mugello Sara Di Mario, il Comandante dei Carabinieri forestali, le rappresentanze dei Vigili del fuoco e del volontariato di protezione civile.
Oggi l’inaugurazione del serbatoio anticendio boschivo di Calenzano
CALENZANO – Sabato 11 luglio, alle 9.15, verrà inaugurato il serbatoio per l’Antincendio boschivo di Calenzano, in via di Montemaggiore, nell’ambito delle attività della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Interverranno Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile, Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, […]