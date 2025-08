Ok alla mozione del centrodestra, Gandola: “Anche  a Campi Bisenzio si istituirà lo sportello di mediazione sociale”

CAMPI BISENZIO – È stata approvata all’unanimità con 21 voti favorevoli e nessun contrario la proposta di istituire anche a Campi Bisenzio lo sportello di mediazione sociale proposta dal capogruppo delle liste di centrodestra Paolo Gandola. “In molti Comuni della Piana fiorentina, come Calenzano e Sesto Fiorentino – ha spiegato Gandola – opera con successo lo sportello di mediazione sociale per favorire la soluzione di eventuali situazioni di contrasto che possono sorgere in ambito condominiale, scolastico, familiare, lavorativo e interetnico. Lo scopo è quello di promuovere la convivenza civile, favorire il dialogo fra i soggetti in contrasto per giungere ad una risoluzione pacifica delle controversie che soddisfi entrambe le parti senza dover ricorrere a soluzioni giudiziarie”.

Per questo, ritenendo che anche a Campi Bisenzio sia necessario istituire un analogo servizio di ascolto e gestione dei conflitti che sorgono dalla convivenza quotidiana, con l’atto presentato è stato impegnato il sindaco e la giunta ad adoperarsi per istituire, anche nel Comune di Campi Bisenzio, uno “sportello di mediazione sociale” in collaborazione con la Polizia municipale, l’ordine degli avvocati di Firenze ed altre associazioni del terzo settore, per offrire un primo servizio di informazione e orientamento legale e per cercare di evitare o di risolvere le situazioni di disagio tra i cittadini residenti.

“In questo modo – ha concluso Gandola – sarà possibile dar vita a un nuovo luogo di ascolto dove le persone potranno esprimere liberamente il loro malessere ed essere ascoltati da mediatori professionali che cercheranno di trovare una soluzione al conflitto ed eventualmente anche un accordo. La sua istituzione, che noi auspichiamo avvenga in tempi celeri, rappresenterà una svolta significativa nei rapporti tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Il nostro sportello, ne siamo certi, diventerà presto, un assoluto punto riferimento per la nostra comunità nel quale ogni voce troverà spazio e ogni conflitto potrà trasformarsi in un’opportunità di crescita”.