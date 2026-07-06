Pagamento della sosta tramite Sms, a Prato e Sesto Fiorentino il servizio sarà disattivato dal 19 luglio

PRATO – Da domenica 19 luglio non si potrà più pagare la sosta sulle strisce blu a Prato e Sesto Fiorentino attraverso Sms. A darne comunicazione è Consiag Servizi Comuni, la società che si occupa di erogare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia. Le compagnie telefoniche, infatti, ritengono questo sistema di pagamento superato e sostituito dai moderni sistemi con App. Da qui la decisione di dismettere il servizio e la conseguente comunicazione di Consiag Servizi Comuni agli automobilisti e alla cittadinanza. Proprio per informare nel migliore dei modi l’utenza di Prato e Sesto Fiorentino, la società di via Panziera sta anche rinnovando tutti gli adesivi che riportano le modalità di pagamento presenti sui parcometri. La soluzione tramite Sms verrà quindi eliminata e al suo posto ci saranno tutte quante le altre modalità. Entrando nel dettaglio, sono: Parking CSC, Dropticket, Easypark, Telepass Pay, My Cicero e Tabnet. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://consiag.iswebcloud.it/pagina136247_app-per-la-sosta.html. Resta chiaramente in vigore la possibilità di pagare al parcometro attraverso monete o con le carte. Per ulteriori informazioni: 0574 870560 dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13 e 14.30-17, il sabato dalle 8.30 alle 13.