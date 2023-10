Pallavolo, il Calenzano si butta via e regala la vittoria al Magione

CALENZANO – Il Calenzano si butta via giocando al di sotto delle proprie possibilità e resta a metà classifica con quattro punti dopo cinque giornate. Magione ringrazia e porta a casa la vittoria. Nel primo set ospiti avanti fino a metà set, poi un grande turno in battuta di Poggi spiana la strada verso la vittoria del parziale per le padrone di casa, lo chiude De Stefano con un bel pallonetto. Poi blackout nel secondo set per poi essere quasi padroni del terzo e del quarto ma tanti errori gratuiti regalano la vittoria a Magione. Peccato, così difficile fare punti. Arbitraggio in serata no, che ha penalizzato le leonesse in occasioni chiave nell’arco dell’incontro.

Emme Gel Calenzano: Falseni 14, Grosso 11, Tasselli Ana. 8, Poggi 8, De Stefano 6, Gagli, Ermini (L1), Foggi 8, Scarpelli, Degl’Innocenti (L2). Non entrate Nencini, Tasselli Ani., Traquandi. All. Beatrice Beconi.