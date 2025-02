Panorama: prima riunione del tavolo di crisi

CAMPI BISENZIO – La prima riunione del Tavolo regionale di crisi sulla vertenza Pam-Panorama si conclude con l’ufficializzazione della decisione dell’azienda annunciata alcuni giorni fa a Roma: ritiro immediato delle 6 sospensioni, conseguente reintegro dei lavoratori, pagamento della mensilità dovuta e non ancora corrisposta a causa dei provvedimenti di sospensione.

La vicenda si era aperta in seguito alle sanzioni disciplinari che a metà gennaio erano state emanate ai danni di sei dipendenti fragili e over 50 del punto vendita del Centro commerciale nella piana fiorentina: tre operatrici di cassa, un lavoratore del reparto ortofrutta, due addetti al settore latticini e agli scaffali.

L’incontro del Tavolo si è svolto in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze alla presenza dei rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali di categoria, l’assessora al lavoro del Comune di Campi Bisenzio (Fi). A guidarlo, accompagnato dall’Unità di crisi di Arti, il consigliere del presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani, che ha anche incontrato i lavoratori radunati in presidio in piazza Duomo in occasione del tavolo.

“Abbiamo condiviso di aprire un confronto tra azienda e sindacati volto a scongiurare altri provvedimenti analoghi”, commenta Fabiani che però tiene a mettere in evidenza la questione più delicata alla base della vicenda, ovvero l’ipotesi di ristrutturazione del punto vendita di Campi che prevede una forte riduzione delle superfici commerciali e che porta con sé il rischio di possibili esuberi. “L’accordo odierno – spiega il consigliere – ha posto le premesse per un lavoro che si svolgerà sia in sede di Tavolo regionale sia in sede di confronto sindacale e che sarà diretto ad evitare l’impatto sociale dei licenziamenti”. “Il tavolo dell’unità di crisi resta comunque aperto e sarà aggiornato a breve” conclude Fabiani.