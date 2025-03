Paolo Pagliarani è il nuovo presidente di Cna Scandicci Lastra a Signa

FIRENZE – “Desidero ringraziare Paolo Pagliarani per essersi messo a disposizione di Cna per ricoprire un ruolo così importante su un territorio strategico per l’intera Città Metropolitana, proprio nel periodo in cui uno dei suoi comparti trainanti, la pelletteria, sta attraversando una stagione estremamente critica. A Paolo e al gruppo dirigente i migliori auguri di […]

FIRENZE – “Desidero ringraziare Paolo Pagliarani per essersi messo a disposizione di Cna per ricoprire un ruolo così importante su un territorio strategico per l’intera Città Metropolitana, proprio nel periodo in cui uno dei suoi comparti trainanti, la pelletteria, sta attraversando una stagione estremamente critica. A Paolo e al gruppo dirigente i migliori auguri di buon lavoro”. È così che Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, annuncia l’elezione di Paolo Pagliarani alla carica di presidente di Cna Scandicci Lastra a Signa (due sedi e seicento imprese associate). Pagliarani, scandiccese, 56 anni, fa parte del sistema na da circa un trentennio e attualmente ricopre anche le cariche di presidente nazionale Cna dell’Unione impianti e di presidente termoidraulici sia di Cna Firenze che di Cna Toscana. Succede a Simone Balducci, imprenditore del comparto pelletteria, che è stato eletto presidente dell’Unione Federmoda di Cna Firenze.

“Sono orgoglioso e contento di poter rappresentare Cna anche sul territorio in cui sono nato, risiedo e ha sede la mia impresa – dice Pagliarani – Purtroppo ci aspettano i grandi problemi del settore moda che, per essere risolti, necessitano di interventi non tanto del livello locale, quanto di quello politico centrale. Siamo ovviamente propositivi e ci impegneremo al massimo, fornendo le migliori risposte, sia per questo comparto che per il sistema economico-produttivo nel suo complesso. Raccolgo il testimone di Simone Balducci, che ringrazio, impegnandomi a continuare il suo lavoro. Sono certo che, grazie alla collaborazione attiva del gruppo dirigente e del personale di Cna Scandicci Lastra a Signa, si potranno promuovere le istanze imprenditoriali e sociali provenienti dal territorio, per un futuro positivo”.