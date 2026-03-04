Pd Poggio a Caiano: “Niente da dire sull’operato della Polizia municipale, le critiche erano per l’amministrazione”

POGGIO A CAIANO – In riferimento alle recenti dichiarazioni del vicesindaco Diletta Bresci, il Partito Democratico di Poggio a Caiano ritiene necessario precisare che “le critiche espresse non erano e non sono mai state rivolte al corpo della Polizia municipale, il cui lavoro quotidiano svolto sul territorio merita rispetto e riconoscimento, bensì all’amministrazione comunale e […]

POGGIO A CAIANO – In riferimento alle recenti dichiarazioni del vicesindaco Diletta Bresci, il Partito Democratico di Poggio a Caiano ritiene necessario precisare che “le critiche espresse non erano e non sono mai state rivolte al corpo della Polizia municipale, il cui lavoro quotidiano svolto sul territorio merita rispetto e riconoscimento, bensì all’amministrazione comunale e a chi ha la responsabilità politica di governare e organizzare il servizio. È stato lo stesso sindaco, pochi giorni fa, ad affermare pubblicamente di non essere in grado di effettuare controlli su coloro che, pur non essendo autorizzati, accedono a via Cioppi. Una dichiarazione che lascia perplessi, soprattutto considerando che non si tratterebbe di interventi complessi: sarebbe sufficiente predisporre una pattuglia, anche solo per un’ora ogni tanto, all’altezza della fine di via Italia, per rendere evidente la presenza dei controlli e scoraggiare comportamenti irregolari”.

“Proprio per questo – aggiungono dal Pd – chiediamo al vicesindaco di rendicontare pubblicamente quante sanzioni siano state elevate in questi giorni per violazioni alla viabilità prevista in via Cioppi, nei confronti dei proprietari dei veicoli che transitano senza averne titolo, in quanto non residenti a Poggio a Caiano. Allo stesso modo, riteniamo doveroso chiarire se e come venga utilizzato il sistema di telecamere con rilevazione automatica delle targhe, che dovrebbe consentire il controllo del transito dei non autorizzati e rappresentare uno strumento efficace di supporto all’attività della Polizia municipale. Si tratta di strumenti e competenze che, se adeguatamente coordinati e utilizzati, possono garantire il rispetto delle regole e dare risposte concrete ai cittadini. Il problema, dunque, non riguarda l’operato degli agenti, ma la capacità dell’amministrazione di pianificare, organizzare e attuare interventi efficaci per assicurare sicurezza e corretto utilizzo della viabilità”.