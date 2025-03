Pd: “Sicurezza idraulica e tramvia sono entrambe priorità: incomprensibile accorpare due consigli comunali straordinari”

CAMPI BISENZIO – Nel dibattito in corso sulle due richieste di consigli comunali straordinari (quello sulla tramvia richiesto dall’opposizione e quello sul rischio idraulico richiesto invece dalla maggioranza) si inserisce il Partito Democratico. Che punta il dito contro la possibilità di svolgere un’unica seduta, il prossimo 8 aprile, in cui trattare entrambi gli argomenti: “Dalla riunione dei capigruppo – si legge in una nota – è emerso che la maggioranza che sostiene il sindaco Tagliaferri abbia chiesto l’accorpamento in una sola data delle due richieste di consiglio comunale straordinario monotematico, per dibattere sul tema della sicurezza idraulica e sull’uso del suolo per la messa in sicurezza del nostro territorio e sul tema della tramvia mettendo così, di fatto, in contrapposizione difesa del territorio e mobilità”.

“La troviamo una scelta sbagliata, che pregiudica una discussione approfondita e un dibattito costruttivo. Riteniamo questa una scelta poco rispettosa del ruolo dell’opposizione e rischia di diventare una mera passerella con l’obiettivo di scaricare sempre le responsabilità su altri poiché chi governa la città ha già tutti gli strumenti per attuare le proprie strategie per mitigare il rischio e il consiglio comunale è già al lavoro da più di un anno con la commissione speciale. I temi sono complessi ed entrambe priorità per la nostra città. Un’amministrazione deve saper lavorare su più priorità contemporaneamente. Auspichiamo che vengano proposti, per quanto riguarda il rischio idraulico, nuovi interventi, soluzioni e idee. Campi Bisenzio ha bisogno di serietà e concretezza negli interventi da programmare e collaborazione tra le forze politiche perché si riescano ad attuare investimenti ed interventi migliorativi che portino la popolazione a sentirsi più sicura, ascoltata e soprattutto guidata”.

E ancora: “Il Pd, negli anni in cui ha governato la città, ha richiesto e ottenuto molti interventi per la messa in sicurezza del nostro territorio, ma siamo ben coscienti che si debba continuare a lavorare per mettere in cantiere ulteriori nuovi lavori per aumentare ulteriormente la sicurezza soprattutto dopo l’ascesa di fenomeni meteorologici importanti negli ultimi anni. Crediamo che le difficoltà che vive un Comune come il nostro per quanto concerne la sicurezza idraulica debbano essere riportate in tutti i consessi possibili e siamo rimasti molto perplessi e delusi che, nell’ ultima riunione dell’Anci Toscana, il nostro Comune non sia intervenuto per spiegare ciò che succede a Campi Bisenzio e chiedere anche in quella sede interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Noi crediamo che la politica si debba fare nei luoghi opportuni altrimenti diviene demagogia. Se un tema è prioritario, lo è sempre, in ogni luogo e con tutti gli interlocutori possibili altrimenti diventa solo uno dei temi sul quale fare polemica politica sterile che non interessa ai cittadini e non dà nessuna risposta concreta”.

Per poi concludere: “Infine, ci sembra corretto ribadire ancora una volta l’importanza strategica per il nostro territorio della realizzazione della tramvia. Rimanere fuori dalla rete tramviaria sarebbe una scelta scellerata che non possiamo permetterci come non possiamo permetterci di perdere gli oltre 280 milioni dei fondi Pnrr per una scelta di parte. Il nostro compito di opposizione è vigilare sull’operato della maggioranza che amministra e stimolare la discussione sui temi che riteniamo importanti per la città ed ancora una volta ribadiamo la nostra contrarietà all’accorpamento in un unico consiglio straordinario di temi così importanti per tutti i cittadini”.