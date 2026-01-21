PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, dalle 17:30 stanno intervenendo nel Comune di Prato, località Viaccia, per un incidente avvenuto sulla linea ferroviaria Firenze-Pistoia dove una persona è stata travolta da un treno in transito. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco, anche il 118, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Il transito dei treni sulla linea, al momento, è interrotto in entrambe le direzioni.
Persona travolta sulla linea Firenze-Pistoia: treni fermi in entrambe le direzioni
PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, dalle 17:30 stanno intervenendo nel Comune di Prato, località Viaccia, per un incidente avvenuto sulla linea ferroviaria Firenze-Pistoia dove una persona è stata travolta da un treno in transito. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. Sul posto, oltre al […]