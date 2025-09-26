Picchiano padre e figlio e tentano di rivendere la catenina rubata: arrestati un uomo e una donna

FIRENZE – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre, le volanti di via Zara sono intervenute per la segnalazione di una rapina nel viale Guidoni presso un distributore di carburante. Secondo le ricostruzioni effettuate, un uomo di 33 anni – in seguito identificato – avrebbe aggredito un settantunenne colpendolo al volto e tentando di sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina del distributore. Inoltre, avrebbe afferrato e danneggiato il telefono del figlio della vittima, un uomo di 45 anni, e, dopo averlo colpito e afferrato per il collo, gli avrebbe strappato una catenina con tre “pendenti”. Insieme a lui una 26enne che avrebbe rivolto minacce a a padre e figlio per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Grazie al coordinamento con la sala operativa, gli agenti hanno rintracciato il veicolo nei pressi di un esercizio “Compro oro” nel viale Morgagni. Sul posto, la coppia è stata controllata e, secondo gli accertamenti, poco prima avrebbe ceduto al negozio uno dei pendenti, in cambio di una somma di 175 euro. I due sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso il carcere di Sollicciano. Padre e figlio hanno riportato lesioni di 15 e 5 giorni di prognosi per le quali sono state fornite cure mediche mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.