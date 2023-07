“Pirata della strada” a 74 anni: investe una donna a Lastra a Signa e scappa, i Carabinieri lo rintracciano e lo denunciano

LASTRA A SIGNA – Investe una donna con la propria auto e scappa. E’ successo a Lastra a Signa nella serata del 25 luglio quando i Carabinieri della locale Stazione, su richiesta Nue 112, sono intervenuti in via Maremmana per un sinistro stradale. Dove hanno accerttato che un automobilista, alla guida di un Suv di […]

LASTRA A SIGNA – Investe una donna con la propria auto e scappa. E’ successo a Lastra a Signa nella serata del 25 luglio quando i Carabinieri della locale Stazione, su richiesta Nue 112, sono intervenuti in via Maremmana per un sinistro stradale. Dove hanno accerttato che un automobilista, alla guida di un Suv di colore grigio, aveva investito un passante per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. La pattuglia intervenuta sul posto, grazie alle informazioni raccolte da alcuni testimoni e dalla successiva analisi dei filmati di videosorveglianza, riscontrati dalle immagini sui varchi e lettori targhe, è riuscita a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l’autore del sinistro. Contemporaneamente, la persona investita, un donna di 62 anni, colpita dall’auto mentre stava per rientrare in casa, per il forte colpo ricevuto, era stata accompagnata presso l’ospedale Torregalli dove le è stata diagnosticata la frattura dello spiroide del malleolo peroneale caviglia destra con una prognosi di 30 giorni. I dati acquisiti, per fortuna, hanno consentito di identificare il conducente, un uomo di 74 anni, italiano, residente nella Piana, sulla cui auto, una Ford Kuga, sono stati riscontrati i segni dell’incidente. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso, con la successiva convalida dell’arresto con obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria.