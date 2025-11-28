Polizia locale, circa 800 veicoli fermati durante i controlli straordinari di ieri sera

PRATO – Nell’ambito delle iniziative straordinarie dedicate alla vigilanza sul territorio e predisposte nel periodo delle festività natalizie sulla base degli indirizzi del Commissario straordinario, ieri sera la Polizia locale ha svolto una serie di controlli che hanno interessato la zona della Stazione Centrale, piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto e piazza Europa. Nel corso della […]

PRATO – Nell’ambito delle iniziative straordinarie dedicate alla vigilanza sul territorio e predisposte nel periodo delle festività natalizie sulla base degli indirizzi del Commissario straordinario, ieri sera la Polizia locale ha svolto una serie di controlli che hanno interessato la zona della Stazione Centrale, piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto e piazza Europa. Nel corso della serata sono stati controllati circa 800 veicoli, anche con l’utilizzo dello strumento Targasystem, che rileva eventuali veicoli che circolano senza la dovuta copertura assicurativa o con revisione scaduta. Numerose le sanzioni effettuate: un veicolo è stato sequestrato per mancanza della copertura assicurativa, mentre altri veicoli sono stati sanzionati per mancanza della dovuta revisione. Sono stati fermati anche alcuni conducenti di monopattini e biciclette a pedalata assistita che viaggiavano contro il senso di marcia consentito. In piazza Stazione un conducente è stato sorpreso mentre faceva salire sul proprio veicolo una persona di sesso femminile in attività di meretricio; entrambi, sia il conducente del veicolo che la donna, sono stati sanzionati per violazione del regolamento di Polizia urbana.