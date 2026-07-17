Polizia locale, controlli sui monopattini: quaranta quelli irregolari e sequestrati

PRATO – Continuano i controlli della Polizia locale di Prato sui monopattini elettrici, alla luce anche delle nuove disposizioni legislative che hanno imposto l’obbligo della targa e la copertura assicurativa. Nella mattina di ieri 16 luglio, giornata dell’entrata in vigore della norma che prevede l’assicurazione obbligatoria per questi mezzi, le pattuglie della Territoriale Centro, durante il controllo della zona di piazza del Duomo, hanno sanzionato a breve distanza l’uno dall’altro quattro conducenti di monopattini elettrici che circolavano privi di targa e assicurazione. L’attenzione del Comando di Piazza Macelli è stata sempre alta su questi mezzi: nel 2025 sono state elevate numerose sanzioni che hanno anche portato al sequestro di circa 40 monopattini irregolari. L’assessore Enrico Vellucci conferma che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.