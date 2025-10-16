Polizia Municipale: scoperti alloggi abusivi all’Osmannoro, denunciate tre persone.

SESTO FIORENTINO – Tre persone sono state denunciate dalla Polizia municipale all’autorità giudiziaria. La denuncia è per la gestione di un dormitorio abusivo all’Osmanoro e riguarda due uomini residenti a Campi Bisenzio e una donna residente a Firenze. Durante alcuni controlli edilizi avvenuti nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia municipale di Sesto Fiorentino hanno […]

SESTO FIORENTINO – Tre persone sono state denunciate dalla Polizia municipale all’autorità giudiziaria. La denuncia è per la gestione di un dormitorio abusivo all’Osmanoro e riguarda due uomini residenti a Campi Bisenzio e una donna residente a Firenze.

Durante alcuni controlli edilizi avvenuti nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia municipale di Sesto Fiorentino hanno scoperto locali abusivi destinati a ospitare persone. In uno degli stabili controllati gli agenti hanno scoperto un intero piano adibito a dormitorio, con tredici stanze utilizzate come camere e allestite con letti e armadi. All’interno non erano presenti persone, ma sono stati trovati indumenti, vivande e attrezzature per la preparazione dei pasti.

Il locale è stato immediatamente sottoposto a sequestro e gli esiti dell’accertamento, che ha portato, come detto, alla denuncia di tre persone, sono stati inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.