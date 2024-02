Prato verso le amministrative, la Lega dà il via alla campagna elettorale. Dalla viabilità alla sicurezza: tutte le proposte

PRATO – La Lega ha lanciato oggi a Prato la sua campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative ed europee di giugno, ponendo l’accento su un futuro con una visione europea, caratterizzato da buon senso, sostenibilità economica e sociale e, anche, da un dialogo stretto e una collaborazione efficace con le comunità di stranieri integrate nel tessuto cittadino. Con uno sguardo posto a un futuro che intende valorizzare le energie e le idee dei giovani e dei nuovi cittadini pratesi, i vertici pratesi della Lega e l’onorevole Susanna Ceccardi, hanno presentato il ritorno in Lega di Claudiu Stanasel, vice-presidente del consiglio comunale e di origini romene, la cui presenza in conferenza stampa sottolinea l’impegno per una politica diversa e un’amministrazione più efficace della città, con una chiara volontà di includere e valorizzare le diverse componenti della società pratese. La Lega ha così lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale a Prato, presentando una serie di iniziative e proposte mirate a risolvere le sfide che la città sta affrontando. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, sono stati illustrati diversi punti cruciali, da anni o addirittura lustri vere e proprie promesse mancate dal centrosinistra attualmente al governo cittadino, per il presente e il futuro di Prato.

Si è annunciato un calendario fitto di attività per il mese di marzo, con la presenza costante della Lega in varie zone della città, con particolare attenzione al centro storico. Inoltre, è stata avviata una raccolta di firme per sostenere l’idea di equipaggiare la Polizia municipale con Taser, oltre a richiedere una maggiore presenza degli agenti e un diverso impiego nel centro storico, alla luce degli episodi di criminalità recenti. Una proposta di rimodulazione del traffico e della viabilità è stata messa sul tavolo, con l’obiettivo di affrontare i problemi di congestione stradale e la cattiva gestione delle infrastrutture, come viale della Repubblica, viale Montegrappa e via Pistoiese. Si è sottolineata l’importanza di migliorare la comunicazione interna all’amministrazione comunale per evitare ritardi e sovrapposizioni nei lavori stradali e nei progetti.

L’attenzione è stata rivolta anche alla leadership che il centrodestra ha affidato a Gianni Cenni e all’importanza di un’amministrazione ben diversa da quella attuale e, di conseguenza, capace di affrontare le sfide della città con buon senso ed equità, senza cadere in derive ideologiche. Durante la conferenza, l’onorevole Ceccardi ha criticato le politiche ecologiste prive di fondamento che trascurano la sostenibilità sociale ed economica, auspicando un’Europa di centrodestra senza favoritismi verso alcuni Paesi a discapito di altri, come di recente avvenuto, “con il voto dei parlamentari italiani di centrosinistra”, quando si trattato di aiutare il nord Europa in grave ritardo sul versante del riciclo, a costo di penalizzare chi, come l’Italia, ha visto imprenditori e cittadini cogliere importanti traguardi in anticipo sulle stesse scadenze europee. Spada e Clavier hanno ribadito il loro sostegno a Gianni Cenni e hanno sottolineato l’importanza di un centrodestra unito in tutta la provincia, compresi i Comuni di Montemurlo e della Val di Bisenzio.

Il vice-segretario Carlesi ha illustrato i piani per l’apertura della sede provinciale e le attività previste per la primavera. Infine, Stanasel ha annunciato una stretta collaborazione tra la Lega e la comunità romena, con l’obiettivo di ottenere nuove adesioni al partito e contribuire al cambiamento positivo della città. La Lega si presenta quindi come un’opzione concreta per un futuro migliore per una Prato e un’Italia coese, capaci di integrare in pieno nel tessuto sociale e produttivo coloro che regolarmente vivono nel nostro Paese contribuendo alla crescita di tutti, e impegnata a risolvere le sfide attuali attraverso una leadership forte e una collaborazione costruttiva con la comunità locale.