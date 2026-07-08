Premi speciali per l’ottava edizione della festa Ambasciatori dello sport  U.N.V.S. Le Signe

SIGNA – Tanti i premiati all’ottava edizione della festa ambasciatori dello sport U.N.V.S. delle Signe svolta nei giorni scorsi a Villa Alberti a Signa abbinata al premio nazionale “Atleta dell’Anno” che in questa edizione è andato a Marco Galli, campione paralimpico. La manifestazione è promossa dal presidente Fabrizio Boni e dal consiglio dalla sezione U.N.V.S. Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le […]

SIGNA – Tanti i premiati all’ottava edizione della festa ambasciatori dello sport U.N.V.S. delle Signe svolta nei giorni scorsi a Villa Alberti a Signa abbinata al premio nazionale “Atleta dell’Anno” che in questa edizione è andato a Marco Galli, campione paralimpico. La manifestazione è promossa dal presidente Fabrizio Boni e dal consiglio dalla sezione U.N.V.S. Azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe per celebrare i successi sportivi e rendere omaggio ad atleti, ex atleti, dirigenti e realtà sportive che si sono distinti nel territorio di Lastra a Signa e Signa..

Gli altri premi: premio nazionale “Ambasciatori dello sport” U.N.V.S. a Stefano Cerbai, campione d’Italia di fotografia subacquea per la Fipsas, e a Pierluigi Mazzia, direttore tecnico delle Nazionali di wakeboard, wakesurf e cable wakeboard. Il premio atleta emergente “Beppe Bonardi” è stato assegnato ad Aurora Pistolesi, pallavolista di A2, il premio esempio di sportività, intitolato a Piero Gonfiantini, è andato ad Angelo Coppola, capitano della S.S. Signa 1914. Il premio “Sport in rosa” è andato a Isabella Lotti, allenatrice del Volley Club Le Signe. I premi giovane emergente sono stati assegnati a Gianmarco Battagli, nuotatore Fin, e a Irene Lenzi, campionessa italiana giovanile di volley, il premio associazione sportiva è stato attribuito all’A.S.D. G.S. Atletica Signa, in occasione del cinquantesimo anniversario di attività (1976-2026).

Ultimi, ma non ultimi, sono stati consegnati i premi Veterano dello sport “Libero Sarchielli”, dedicati a coloro che hanno profuso passione e impegno a favore dello sport locale. I riconoscimenti sono stati assegnati a Marzia Grossi, istruttore tennis, Alessandro Lombardi, medico sportivo ed ex allenatore di volley, Alessandro Marchi, dirigente sportivo società Iride, Giuseppe Pandolfini, dirigente sportivo del calcio, Graziella Puglia, podista dell’Atletica Signa, Giovanni Rugi, ex ciclista degli anni ’60, Maurizio Rugi, ex presidente del Signa calcio e oggi vicepresidente del Cda del Banco Fiorentino (nella foto premiato dal delegato Coni Firenze Gianni Taccetti) e infine non poteva mancare Sergio Sarchielli, sia per il passato calcistico, sia da ex presidente dell’Atletica Signa, società fondata dal compianto padre Libero.

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione dei Comuni di Signa e Lastra a Signa e della Pro Loco di Signa. La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista di Fondazione Sistema Toscana Simona Bellocci. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, del Coni Toscana, del Cip Toscana, di Sport e Salute, dell’U.S. Acli Toscana e dell’ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip. “Un particolare ringraziamento – si legge in una nota – è stato infine rivolto al Consiglio regionale della Toscana presente all’evento con il sottosegretario Bernard Dika e alla BCC Banco Fiorentino per il prezioso contributo alla realizzazione della manifestazione”.