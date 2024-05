Presentati i candidati della Lega per Salvini Premier al Comune di Prato: lista in rosa con imprenditrici, pensionati e giovani

PRATO – Presentata questa mattina a Prato, presenti le onorevoli Susanna Ceccardi e Tiziana Nisini, la consigliera regionale Elena Meini e il segretario provinciale Daniele Spada, la lista dei 32 candidati della Lega per Salvini Premier al consiglio comunale di Prato. Spicca la presenza femminile, con ben 18 donne, e la composizione articolata di una compagine che comprende imprenditrici e studenti, lavoratori dipendenti e professionisti, anziani e giovani, a partire, a discesa, dagli 88 anni di Marisa Cacialli. Capolista il segretario e capogruppo uscente, che definisce la lista «competitiva» e votata a un apporto decisivo alla candidature di Gianni Cenni e del centrodestra alla guida della città.

Dello stesso parere l’eurodeputata uscente, di nuovo candidata a Strasburgo, Susanna Ceccardi che ha sottolineato come il turno elettorale europeo e amministrativo rappresenti l’occasione per restituire ai toscani, in particolare ai pratesi, una voce concreta e vera da parte di un partito che ha già dimostrato la sua vicinanza alle persone e alle esigenze reali dei cittadini nelle città toscane amministrate dal centrodestra e che, al parlamento europeo, potrà continuare a contare sulla presenza di chi “si candida per andare davvero in Europa”. “Non ho mai mancato né mancherò una riunione plenaria del parlamento e continuerò ad assicurare, nei week end, la presenza e l’ascolto del territorio”, ha detto. Nell’occasione, sono state inoltre presentate in sintesi alcune delle proposte di governo cittadino della Lega, partito chiave della coalizione di centrodestra che contribuisce al programma della coalizione con idee praticabili per mostrare la differenza fra una buona amministrazione volta a una città vivibile e i voli pindarici dell’inconcludente amministrazione uscente. Il contributo della Lega verte sull’introduzione di un pacchetto di misure focalizzate su mobilità e sicurezza, destinato a risolvere alcune delle problematiche più sentite quotidianamente dai cittadini.

Meno multe e più sicurezza

Tra le proposte principali anticipiamo l’abolizione dei dispositivi di controllo elettronico del traffico, noti come t-red, per chi si ferma oltre la linea di stop. Il partito propone anche l’eliminazione delle zone 30 km/h, eccetto che nelle immediate vicinanze delle scuole, mirando a una riorganizzazione della viabilità urbana che includa il riallargamento delle carreggiate e la rimozione di marciapiedi poco utilizzati. Altra nota dolente affrontata è quella relativa alla sosta: la Lega vuole abolire gli spostamenti obbligati delle auto per operazioni di lavaggio stradale, spesso fonte di multe e disagi per i residenti, anche con l’introduzione da parte del gestore del servizio di soluzione e strumenti già praticati in realtà vicine. Si prospetta inoltre l’incremento degli spazi di parcheggio, con l’innovativa proposta di trasformare piccole porzioni di aree urbane in parcheggi integrati con zone verdi. Sul fronte della sicurezza, occorre passare dalle parole ai fatti, con l’aumento della presenza effettiva dei vigili urbani sul versante particolare della prevenzione di degrado e criminalità, oltre all’intensificazione dei controlli contro l’accattonaggio e le attività moleste, soprattutto nelle aree centrali della città.

Decoro, fruibilità e armonizzazione dei luoghi e degli spazi

Per quanto riguarda il decoro urbano, la Lega si spinge oltre e suggerisce una serie di interventi per rendere la città più pulita e ordinate, sia attraverso un’armonizzazione dei luoghi con un arredo più urbano coerente e meno improvvisato che tenga conto delle necessità emerse e mai soddisfatte negli anni, come il raddoppio dei cestini in centro e periferia e una maggiore attenzione alla manutenzione del verde pubblico. Inoltre, si propone l’abbandono di un’adesione incondizionata e ossessiva quanto inutile al sistema del porta a porta, per l’evoluzione verso un sistema integrato di raccolta dei rifiuti che preveda anche l’introduzione di cassonetti “intelligenti” laddove necesario e un aumento sostanziale del personale addetto.

Carta del residente

Infine, la Lega ha fatto propria la proposta dell’introduzione della “carta del residente”, una novità che potrebbe offrire vantaggi specifici ai pratesi, permettendo ai cittadini di vivere e conoscere meglio la città, sostenendo al contempo il peso in termini di servizi di una effettiva crescita sul versante della presenza di ospiti. Queste come altre proposte sono rappresentative dell’impegno della Lega per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, promuovendo una gestione della vita urbana più efficiente e sicura.

Questi i candidati: Daniele Spada 51 anni capogruppo uscente e funzionario Confcommercio, Antonella Armetta 28 anni networker, Claudio Baldari 39 anni, Arianna Berti 46 anni hostess aeroportuale, Sara Borchi 68 anni infermiera in pensione, Pasquale Borrelli 55 anni sovrintendente di polizia penitenziaria, Ilenia Bozzano detta Panci commerciante 28 anni, Marisa Cacialli 88 anni pensionata, David Carlesi 60 anni commerciante, Luca Carti 71 anni artista, Maria Cosmo 26 anni imprenditrice, Aurelio Donzella 76 anni medico specialista in pensione, Letizia Faggi 51 anni, Giovanna Favorito 73 anni, Luciano Gestri 74 anni, Chiara Gori 50 anni imprenditrice, Marina Jin 26 anni, Loredana Lena 60 anni, Fiora Livi 53 anni (indipendente) docente di lettere, Anna Maniscalchi 58 anni, Daniela Marcucci 75 anni, Emanuele Micheli Clavier 42 anni, Alessandro Monterisi 33 anni, Katsiaryna Nikifarava 39 anni, Valentina Pieroni 48 anni, Antonio Piscitelli 55 anni, Stefania Pomara 52 anni libraia, Carlo Andrea Pozzi 55 anni formatore, Umberto Pasquale Alessio Presutti Gallinella detto Presutti 34 anni, Gaetano Ravalli 58 anni operaio, George Claudiu Stanasel 29 anni vicepresidente uscente del consiglio comunale, Marta Zilianti 58 anni chimica tessile.