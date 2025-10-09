Principio di incendio nella notte nella cucina della Rsa: ospiti fuori per sicurezza, sul posto i Vigili del fuoco

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest di Calenzano e dalla sede centrale del Comando di Prato, sono intervenuti questa notte, intorno alle 1.10, in via delle Miccine presso una Residenze sanitaria assistenziale per un principio di incendio all’interno della cucina. Con l’attivazione dell’allarme antincendio, il personale interno ha evacuato gli ospiti dell’intera struttura all’esterno. Sul posto tre squadre che hanno bonificato la cucina che non ha riportato danni e verificato che non ci fossero rimaste persone all’interno della struttura. Al termine delle operazioni di controllo tutti gli ospiti sono stati fatti rientrare nei propri alloggi. Non ci sono persone rimaste coinvolte.