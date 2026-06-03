Provincia di Prato, più controlli della Polizia locale: guidava l’auto, ma non aveva mai preso la patente

PRATO – Prosegue con continuità l’impegno del Corpo di Polizia locale della Provincia di Prato per la tutela della sicurezza lungo la rete viaria provinciale, con l’obiettivo di garantire condizioni di circolazione sicure ed ordinate sulle principali strade del territorio. Negli ultimi anni è stato istituito un nucleo specializzato composto da cinque operatori – un ufficiale, tre sovrintendenti e un agente – dedicato alle attività di controllo del rispetto delle norme del Codice della strada.

Il servizio si articola attraverso pattugliamenti preventivi, finalizzati a garantire un’elevata visibilità delle pattuglie e a presidiare i punti più critici della viabilità provinciale. Le attività di controllo vengono svolte anche in occasione di manifestazioni sportive, in particolare gare ciclistiche, in collaborazione con le altre forze di polizia e con le Polizie locali dei Comuni del territorio, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli eventi in condizioni di massima sicurezza. Tra i più recenti interventi, nei giorni scorsi lungo la SP8, nei pressi di via Roma nel Comune di Prato, una pattuglia della Polizia locale della Provincia ha fermato un automobilista di nazionalità cinese che circolava senza patente di guida, poiché mai conseguita.

Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro. Contestualmente, al proprietario del veicolo, risultato persona diversa dal conducente, è stata contestata un’ulteriore sanzione di circa 400 euro per incauto affidamento. “Dall’inizio dell’anno il Corpo di Polizia locale della Provincia di Prato ha complessivamente elevato 192 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada”, ha detto il comandante Michele Pellegrini.