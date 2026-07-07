Pubblicato l’avviso per la co-progettazione dei laboratori educativi: la Conferenza zonale vuole rafforzare la rete con il terzo settore

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di ente capofila della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della zona fiorentina nord ovest, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione delle attività laboratoriali previste nell’ambito dei Progetti educativi zonali 2026/2027, finalizzati […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di ente capofila della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della zona fiorentina nord ovest, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione delle attività laboratoriali previste nell’ambito dei Progetti educativi zonali 2026/2027, finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e del disagio, all’inclusione degli alunni con disabilità, al potenziamento dell’italiano L2 e alla promozione all’orientamento. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 – Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita e rappresenta una novità per il territorio: per la prima volta la Conferenza zonale avvia una procedura di co-progettazione per l’organizzazione dei laboratori P.E.Z., con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, terzo settore e territorio.

“Per la prima volta viene avviata una procedura di co-progettazione per i laboratori P.E.Z. nelle scuole della zona, proseguendo quel percorso fondamentale di condivisione e collaborazione con gli istituti scolastici e con le realtà del territorio, – dice Federica Petti, presidente della Conferenza zonale fiorentina nord ovest – questa procedura mira anche ad accelerare le tempistiche per l’avvio dei laboratori, così da supportare le scuole fin dall’inizio della loro progettazione didattica. Ancora una volta la Conferenza si pone l’obiettivo di sostenere la comunità educante e promuovere il benessere dei bambini dei nostri territori. Per questo auspichiamo una partecipazione ampia e propositiva da parte degli enti del terzo settore”.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse al Comune di Campi Bisenzio – Coordinamento zonale educazione e scuola, incardinato presso la U.O. 2.1 Servizi Educativi, Scolastici, Culturali e Sportivi, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it, entro e non oltre le 13 di martedì 14 luglio. La Pec dovrà riportare obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la co-progettazione e la realizzazione di attività laboratoriali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito dei Progetti educativi zonali (P.E.Z.) 2026/2027 a valere su PR FSE+ 2021/2027 – D.G.R.T. 294/2026 D.D.R.T. 7090/2026”. Gli enti del terzo settore interessati sono invitati a consultare la documentazione allegata all’avviso pubblico. Per informazioni e chiarimenti inviare una e-mail all’indirizzo conferenzafinordovest@comune.campi-bisenzio.fi.it.