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Publiacqua: lavori e abbassamenti idrici

CALENZANO – A causa di lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di venerdì 27 marzo, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in via di Barberino località Pontenuovo. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

CALENZANO – A causa di lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di venerdì 27 marzo, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in via di Barberino località Pontenuovo. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

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Autore Redazione Redazione