Publiacqua. Lavori e sospensione idrica a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO-CALENZANO – Acausa lavori di manutenzione e rinnovo degli organi di manovra sulla rete idrica da parte di Publiacqua, in via della Querciola angolo via De Gasperi, dalle ore 8 di venerdì 19 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nell’area compresa tra via di Le Prata nel Comune di Calenzano a Ovest, via della Querciola nel Comune di Sesto Fiorentino a Est, via del Pontelungo, via Pertini e via Leonardo da Vinci a Sud, la linea ferroviaria (da via della Querciola all’Autostrada del Sole), via di Pratignone (nel tratto tra l’Autostrada del Sole e la stessa via di Pratignone) e la Ferrovia (da via di Le Prata a via di Pescinale) a Nord.

La situazione, fa sapere Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.