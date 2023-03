Punto d’Incontro: venerdì 31 marzo la presentazione del libro postumo di David Sassoli a Prato

PRATO – “Il secondo appuntamento del 2023 sarà sulla figura di un grande personaggio del nostro tempo: David Sassoli”. Così il presidente dell’associazione Punto d’Incontro Gianni Taccetti ha annunciato la prossima iniziativa che si svolgerà il 31 marzo al complesso di San Domenico in piazza San Domenico 8 a Prato: la presentazione del libro postumo di David Sassoli dal titolo “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e l’Europa” (Feltrinelli editore) curato da Claudio Sardo raccogliendo discorsi, interviste e interventi fuori e dentro le istituzioni dello scomparso presidente del Parlamento Europeo.

Alla presentazione interverrà la vice-presidente del Parlamento europeo Pina Picerno, il curatore Claudio Sardo,ex direttore dell’Unità ed ex presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare, e Francesco Saverio Garofani, già parlamentare, e ultimo direttore del quotidiano Il Popolo. A condurre la serata il direttore di Tv Prato Gianni Rossi.

Il libro, pubblicato da Feltrinelli, ha la prefazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Sardo, nel suo lavoro, ha cercato di ripercorrere il percorso umano, professionale e politico di David Sassoli attraverso le sue parole spese in diverse circostanze negli anni, dove ha avuto modo di esprimere il suo pensiero e il suo sistema di valori. Il volume è arricchito dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto nel corso della vita, da interviste e documenti che mettono in evidenza la grande eredità umana, e non solo politica, che ha lasciato.

“Una vita di valori forti, fatta di passione per il giornalismo e per la politica – dice Gianni Taccetti – nella quale ha creduto all’Europa unita, dalla parte dei cittadini e aperta al mondo. La presentazione del libro diventa quindi anche un’occasione per ricordare un grande uomo ma anche un grande amico. Guardava avanti con fiducia, era una persona del dialogo pur saldo nei suoi principi. Sarà un momento anche per richiamare a raccolta i tanti amici fiorentini, pratesi e toscani, dove aveva le sue radici, per un gesto di abbraccio collettivo ai suoi familiari a un anno dalla scomparsa. Un momento che l’anno scorso non è stato possibile fare e che ci eravamo ripromessi di organizzare appena possibile”. Ingresso libero, gradita conferma per e-mail all’indirizzo associazionepuntodincontro2021@gmail.com