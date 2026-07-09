Qualità e Servizi chiude il bilancio in positivo

CALENZANO – Chiude il bilancio in positivo Qualità e Servizi. L’azienda pubblica delle mense scolastiche di molti comuni, ha tenuto la propria assemblea dei soci il 1 luglio scorso. L’assemblea dei soci ha visto l’approvazione, da parte dei Sindaci e degli amministratori presenti, del bilancio aziendale del 2025. Qualità e Servizi Spa, l’azienda pubblica di […]

CALENZANO – Chiude il bilancio in positivo Qualità e Servizi. L’azienda pubblica delle mense scolastiche di molti comuni, ha tenuto la propria assemblea dei soci il 1 luglio scorso. L’assemblea dei soci ha visto l’approvazione, da parte dei Sindaci e degli amministratori presenti, del bilancio aziendale del 2025. Qualità e Servizi Spa, l’azienda pubblica di ristorazione scolastica e aziendale, chiude con un indicatore economico solido, caratterizzato da un utile netto di 90mila euro e da un fatturato in crescita: un dato positivo che conferma la validità di un modello di gestione capace di mettere al centro la qualità del cibo, la salute, il benessere degli utenti e il pieno rispetto dell’ambiente. L’incremento del fatturato registrato nel corso del 2025 testimonia un trend ormai chiaro e consolidato sul territorio regionale. In Toscana sono infatti sempre più numerosi i Comuni, le aziende e i soggetti privati che scelgono di dare un valore prioritario alla filiera corta, al legame identitario con il territorio e all’applicazione di rigidi criteri di sostenibilità ambientale nella gestione delle proprie mense, siano esse scolastiche, comunali o aziendali. La ristorazione collettiva si conferma così uno strumento fondamentale di educazione alimentare, di prevenzione e tutela della salute dei bambini e di sviluppo per l’economia locale. Valori che fanno parte della missione e dell’identità stessa di Qualità e Servizi, insieme all’impegno costante per valorizzare la tradizione gastronomica locale, carattere identitario fortemente radicato nella nostra cultura e vettore di socialità, convivialità e inclusione anche a scuola.

“il raggiungimento di questi risultati – spiegano – è il frutto di un lavoro corale e di una fitta rete di collaborazioni che ha caratterizzato tutto l’anno di esercizio. In primo luogo, il costante sostegno e sinergia con i sette Comuni soci che si sono rivelati decisivi per programmare gli investimenti e mantenere alti gli standard del servizio. A questo si affianca il ruolo cruciale dei produttori locali e dei partner agricoli del territorio, le cui filiere di approvvigionamento corte hanno garantito quotidianamente materie prime fresche, stagionali e di altissima qualità, offrendo al contempo un supporto concreto all’economia rurale toscana”. E ancora: “Un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata rappresenta un presupposto essenziale non solo per il mantenimento di un buono stato di salute ed una corretta crescita, ma anche per l’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari sani ed equilibrati. Per questo l’azienda affianca al lavoro sul territorio e nelle cucine, quello nelle scuole e nelle classi tramite i percorsi di formazione che rappresentano parte integrante della mission aziendale. Altrettanto fondamentale è stata la fiducia costruita giorno dopo giorno con il mondo della scuola attraverso il confronto costante, proficuo e trasparente avviato durante tutto l’anno scolastico con i dirigenti, gli insegnanti e i genitori, che ha permesso di ascoltare i bisogni delle famiglie e di calibrare il servizio sulle reali esigenze dei bambini. A questo quadro sinergico si aggiunge infine il prezioso apporto dei clienti privati, ovvero quelle aziende del territorio che hanno scelto Qualità e Servizi per la gestione della propria ristorazione aziendale, dimostrando come l’attenzione al benessere dei propri dipendenti, del territorio e alla sostenibilità sia ormai un valore profondamente condiviso anche dal tessuto produttivo privato”.

“Questi risultati ci dimostrano ancora che la qualità e la sostenibilità pagano anche sul piano economico, – commenta Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità e Servizi Spa – dimostriamo nei fatti che è possibile coniugare la sana gestione di un’azienda pubblica con la valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente. Il fatturato in crescita ci dice che la Toscana richiede a gran voce una ristorazione che rispetti la terra e la salute. Questo risultato appartiene a tutta la nostra comunità: dai sindaci ai produttori locali, fino ai genitori e ai nostri dipendenti che ogni giorno lavorano con dedizione nelle cucine e nei refettori. Un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti dell’azienda, protagonisti assoluti di questi risultati”.