Quando l’acqua è solidale: Acqua Fonteviva e Misericordia di Campi Bisenzio insieme per gli alluvionati

CAMPI BISENZIO – Presentato a Roma, in occasione dell’evento “Christmas in Rome”, promosso e organizzato da Simone Barazzotto, presidente di IBBL NYC ed event creator in Italia per la Columbus Citizen Foundation, il progetto solidale “Water for Tuscany”, sostenuto da Comune di Massa, Acqua Fonteviva e Misericordia di Campi Bisenzio in favore delle persone colpite dalla recente alluvione. Evam Spa, infatti, società compartecipata al 98% dal Comune di Massa, adotta un codice etico che la spinge a essere sempre in prima linea nelle iniziative solidali: in questo caso, con lo slogan “dove l’acqua distrugge, l’acqua ricostruisce”, questa campagna vuole raccogliere fondi per gli alluvionati evitando che si spengano le luci sulla tragedia che ha colpito la Toscana lo scorso novembre. Al lancio della campagna, a cui la Misericordia di Campi Bisenzio partecipa con il proprio simbolo stampato sulle bottiglie di Acqua Fonteviva, erano presenti l’assessore del Comune di Massa, Roberto Acerbo, il presidente di Evam, Massimo Gelati, e il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani. Un’ulteriore conferma dell’impegno e della sensibilità dell’associazione che da subito ha aperto una sottoscrizione, “Un aiuto subito”, per la popolazione campigiana.

“Viviamo e lavoriamo in Toscana – ha detto Massimo Gelati – e ci è sembrato giusto, oltre che doveroso, dare vita a questo progetto che contribuirà a risollevare le popolazioni colpite in modo così grave dall’alluvione di novembre”. “Iniziative come questa – ha aggiunto Cristiano Biancalani – sono apprezzabili soprattutto per il fatto che non è facile, con la rapidità con cui Evam ha aderito da subito, poter ricevere un sostegno concreto. Un ringraziamento di cuore, quindi, a Simone Barazzotto che ha promosso il progetto dal punto di vista organizzativo, a Evam e al Comune di massa per avere aderito. A seguito dell’alluvione abbiamo subito aperto un conto corrente dedicato alla raccolta fondi denominata “Un aiuto subito”, a ulteriore dimostrazione della nostra sensibilità verso il territorio di appartenenza. Una delle tante iniziative organizzate dalla Misericordia di Campi Bisenzio che permetterà di elargire, con criteri giusti e trasparenti, quanto prima i fondi raccolti”. Nel corso della presentazione, inoltre, Biancalani si è soffermato sul grande lavoro fatto dalle Misericordie italiane “con l’invio di risorse umane e attrezzature professionali”. A testimonianza di ciò anche il presidente nazionale Domenico Giani, intervenuto a Roma su invito del Provveditore, ha rimarcato tale aspetto e “il valore inestimabile del volontariato, in modo particolare quello del nostro Movimento”.