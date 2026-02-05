Quando le “Connessioni” servono al benessere psico-sociale e relazionale dei malati oncologici e dei loro familiari  

LASTRA A SIGNA – E’ stato presentato nella sala eventi della Biblioteca comunale il progetto denominato “Connessioni” realizzato dal Comune di Lastra a Signa e dall’associazione di promozione sociale Arbus con il sostegno del Consiglio regionale della Toscana e insieme alla Lega italiana per la lotta contro i tumori – Associazione provinciale di Firenze. Attività gratuite di yoga, gruppi di auto aiuto, psicoterapia, nutrizione, teatro per i malati oncologici e per i loro familiari: l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno psicofisico ai pazienti oncologici (senza distinzioni di genere e età) che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza della malattia e ai loro familiari. Le varie attività partiranno il 9 febbraio: dal Teatro delle Arti al Centro sociale residenziale fino a Villa Caruso Bellosguardo. Durante la presentazione del progetto, alla presenza di tanti cittadini, sono intervenuti il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco e assessore al sociale Annamaria Di Giovanni, l’assessore all’associazionismo Massimo Galli, Francesca Sanità dell’associazione Arbus, Susanna Bausi dell’associazione Lilt sezione Firenze. Durante l’incontro sono inoltre intervenute le conduttrici delle attività di “Connessioni” Lucia Guarducci e Anna Cudin e le attrici e la drammaturga dello spettacolo “Love”. Ha concluso gli interventi Monia Monni, assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali.

“Questo progetto – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – entra con tutta la sua forza e la sua importanza in un tema delicato: ovvero quanto le relazioni e il benessere psicosociale possano contribuire a dare forza e sostenere i malati oncologici. Crediamo che un supporto di questo tipo sia di grande valore e ringrazio chi l’ha ideato, l’associazione Arbus nella persona di Francesca Sanità, con cui abbiamo collaborato a partire dagli assessorati e uffici coinvolti. L’iniziativa ci fa anche capire quanto sia importante fare rete a livello sociale e a livello associativo e in questo a Lastra a Signa siamo fortunati perché storicamente le associazioni rappresentano uno dei motori della nostra comunità”.

“Quello di “Connessioni” – ha aggiunto l’assessore Monni – è un progetto che interpreta in modo profondo l’idea di sanità pubblica che vogliamo costruire: una sanità che si prende cura delle persone nella loro interezza, non solo della malattia. Il Comune di Lastra a Signa ha avuto un’ottima intuizione nel promuovere questo percorso, capace di integrare sostegno psicologico, relazionale e comunitario nei percorsi oncologici, rafforzando la qualità della cura e la vicinanza alle persone e alle famiglie”. Gli incontri settimanali di yoga, teatro e nutrizione sono il mercoledì alle 18, mentre gli incontri mensili di gruppo con la psicologia e di auto aiuto il lunedì alla stessa ora. Per i familiari il “percorso benessere” e il “gruppo di parola” si tengono il lunedì alle 18. Le sedi dove si terranno le attività sono il Centro Sociale e il Teatro delle Arti. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 3842777 o scrivere una e-mail all’indirizzo arbus.associazione@gmail.com.