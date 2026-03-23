Referendum: a Sesto e Calenzano vince il “No”

SESTO FIORENTINO/CALENZANO – Concluse le operazioni di scrutinio a Sesto Fiorentino ha vinto il “no” al Referendum, votato dal 71,51%, mentre il “sì” ha ottenuto il 28,49%. Le schede bianche sono state 48 e 88 quelle nulle. A Calenzano i votanti sono stati alla chiusura delle urne 71,36%. Il “no” ha ottenuto il 66,17%, mentre il […]

SESTO FIORENTINO/CALENZANO – Concluse le operazioni di scrutinio a Sesto Fiorentino ha vinto il “no” al Referendum, votato dal 71,51%, mentre il “sì” ha ottenuto il 28,49%. Le schede bianche sono state 48 e 88 quelle nulle. A Calenzano i votanti sono stati alla chiusura delle urne 71,36%. Il “no” ha ottenuto il 66,17%, mentre il “sì” si è fermato al 33,83%, 15 le schede bianche, 37 quelle nulle e 1 contestata.