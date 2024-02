Resta chiuso il passaggio lungo il Rimaggio

SESTO FIORENTINO – Il passaggio lungo il Rimaggio da piazza Ginori al parco dell’Oliveta è stato oggetto di una interrogazione in consiglio comunale da parte del capo gruppo Daniele Brunori che chiedeva di conoscere il motivo per cui è ancora chiuso. “Il percorso è chiuso da ottobre dello scorso anno – ha risposto l’assessore all’ambiente […]

SESTO FIORENTINO – Il passaggio lungo il Rimaggio da piazza Ginori al parco dell’Oliveta è stato oggetto di una interrogazione in consiglio comunale da parte del capo gruppo Daniele Brunori che chiedeva di conoscere il motivo per cui è ancora chiuso. “Il percorso è chiuso da ottobre dello scorso anno – ha risposto l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – e la chiusura è stata necessaria dopo la segnalazione di alcuni cittadini di detriti trovati lungo il Rimaggio. E’ stato avvisato il Consorzio di Bonifica che ha competenza sull’area e ha deciso di chiudere il passaggio. Sono stati effettuato alcuni sopralluoghi con i tecnici Comunali, del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica e che come sappiamo nel mese di novembre è stato assorbito completamente dall’emergenza alluvione”.

I detriti caduti, ha spiegato l’assessore, derivano dal terreno e dal muro e per risolvere il problema dovrà essere rimossa anche la recinzione ora presente. “Sono stati individuati dal Comune le particelle e i relativi proprietari che risultano un numero considerevole – ha detto Corsi – ed è stato necessario vista la frammentazione della proprietà cercare un dialogo con un unico soggetto per fare da capofila per procedere con la rimozione dei materiali e altri interventi sulla parte di pietra”. Il capogruppo della Lega Daniele Brunori ha chiesto se è possibile prevedere lungo il Rimaggio un sistema di illuminazione. “Siamo in un’area del Consorzio di Bonifica – ha risposto l’assessore Corsi – e in alveo fluviale e c’è un regime specifico che norma queste aree e particolare dei manufatti che non possono essere collocati in questa situazione. Una risposta in questo senso era già stata data nel luglio dello scorso anno”.

“La notizia della mancanza di una tempistica definita per la riapertura del passaggio – ha detto il capogruppo Brunori – non può che suscitare comprensibile delusione e preoccupazione tra i residenti e gli appassionati del luogo. Il passaggio pedonale non solo era un elemento chiave per la connessione tra due importanti punti della città, ma rappresentava anche un luogo di incontro e socializzazione per i sestesi”.