CALENZANO – Riparte l’iter per la realizzazione della piscina olimpionica a La Fogliaia. Il nuovo impianto prevede oltre alla piscina olimpionica anche una serie di spazi per attività collaterali. “Riparte l’iter per la realizzazione del nuovo impianto dedicato al nuoto – afferma il sindaco Giuseppe Carovani – che contiamo di attivare entro l’anno e che andrà a costituire un polo di riferimento a livello regionale, consentendo di ospitare manifestazioni nazionali e non solo. Inoltre con l’accordo con ENI, si sono create anche le condizioni per il completamento dell’impiantistica sportiva con la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Nei prossimi mesi sarà anche approvato il Masterplan dell’area sportiva e affidato l’incarico per la progettazione del nuovo palazzetto”.

È stato approvato dalla giunta comunale un atto integrativo al contratto, stipulato nel 2019, con il concessionario, una società di cui fa parte l’attuale gestore della piscina comunale di Calenzano. Questo documento permette di prendere atto delle cause che hanno portato ai ritardi dovuti alla pandemia e alla conseguente flessione delle attività sportive e poi all’eccezionale aumento dei costi di costruzione post pandemia. E’ stato quindi aggiornato il Piano economico finanziario che prevede un incremento dell’impegno da parte del concessionario, che realizzerà e gestirà il polo natatorio. L’investimento complessivo per l’intervento è attualmente quantificato in 7,9 milioni di euro, di cui 1,9 milioni di euro a carico del Comune e 700mila euro da finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Sport. Oltre alla nuova piscina olimpionica (con vasca di dimensioni 21×51,50 metri) sarà realizzato anche un punto ristoro e saranno incrementati gli spazi a verde attrezzato. Una delle principali e nuove funzioni di servizio al pubblico consentite dalla modulazione del nuovo progetto è rappresentata dalla possibilità dell’utilizzo estivo dell’impianto, grazie ad appositi infissi vetrati. La concessione prevista dell’impianto è di 35 anni, invece degli iniziali 30, considerando i ritardi nella partenza dei lavori. Il completamento degli interventi è previsto entro 24 mesi dall’inizio dei cantieri.