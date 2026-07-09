Riqualificazione del centro: primo incontro del tavolo permanente tra Comune e associazioni

SESTO FIORENTINO – In vista della riqualificazione del centro cittadino, si è riunito nei giorni scorsi in Comune il tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria. II tavolo e’ promosso dall’amministrazione comunale. All’incontro hanno preso parte Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e il Centro commerciale naturale “Sesto sotto casa”. Durante l’incontro l’assessore ai lavori pubblici Fabio Nannini e l’assessore al commercio Francesco Chini hanno illustrato i tempi e le modalità di realizzazione del progetto da 7,7 milioni di euro. I lavori partiranno da piazza Vittorio Veneto dopo la pausa natalizia di quest’anno, così da garantire la piena fruibilità del centro durante le feste. In tutte le fasi dell’intervento sarà garantita la viabilità della zona, con una gestione delle modifiche alla circolazione finalizzata a minimizzare l’impatto su residenti e attività commerciali. L’obiettivo è quello di arrivare alle festività natalizie del 2027 con una piazza in gran parte già restituita alla città.

“Il progetto di riqualificazione del centro è ambizioso e strategico per il cuore della nostra città – sottolineano gli assessori – I lavori avranno inevitabilmente un impatto sulla fruibilità nel tempo degli spazi, impatto che grazie anche al dialogo con gli operatori dovremo cercare di ridurre al minimo. L’incontro di ieri è emblematico del metodo che l’amministrazione comunale intende adottare per questa serie di interventi, ovvero quella della condivisione, del confronto, della ricerca condivisa di una soluzione in grado di bilanciare tutte le esigenze e le necessità. La discussione di ieri è stata aperta e franca e siamo grati a tutti i soggetti intervenuti per l’approccio costruttivo e fattivo mostrato da subito. Non appena ultimata la progettazione del secondo lotto avvieremo un percorso di comunicazione e informazione rivolto in maniera specifica ai residenti e a tutta la cittadinanza”.