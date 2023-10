Rotary, cinque club uniti per dire no alla polio. Ma l’impegno non si ferma qui

CAMPI BISENZIO – L’occasione era quella del “World Polio Day”. Occasione che ha visto il Rotary Club Bisenzio Le Signe in interclub con altri quattro Club dell’Area metropoltana 1 (Rotary Club Prato, Rotary Club Mugello, Rotary Club Fiesole e Rotary Club Scandicci) che insieme hanno organizzato una conviviale rivolta appunto a raccogliere fondi con lo scopo di contribuire a eradicare definitivamente in tutto il mondo il virus della poliomelite. Più di 150 le persone presenti e una raccolta complessiva di oltre 5.000 euro. Il Rotary, infatti, è impegnato da più di 35 anni, con le proprie attività, per l’eradicazione della polio, un obiettivo che adesso è più vicino che mai. Oggi, infatti, in base agli ultimi studi effettuati, la polio rimane endemica soltantoo in Afghanistan e in Pakistan ma è essenziale continuare a lavorare per salvaguardare gli altri paesi: se oggi la vaccinazione si interrompesse, entro dieci anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno. Il Rotary, e di conseguenza anche il Club Bisenzio Le Signe, continuerà quindi a portare avanti la propria missione grazie anche ad altri eventi in programma sul territorio “affinché – spiegano – venga mantenuta la promessa fatta alle generazioni future di avere un mondo libero dalla polio”.