Rotary Club Bisenzio Le Signe: via all’annata rotariana con un occhio di riguardo per il territorio

SIGNA – La rituale visita annuale del Governatore a un Club è sempre un evento speciale, sia per i soci che per la vita del club stesso. Quest’anno la visita del Governatore Fernando Damiani al Rotary Club Bisenzio Le Signe ha avuto anche il sapore di un gradito ritorno per questo secondo mandato che sta […]

SIGNA – La rituale visita annuale del Governatore a un Club è sempre un evento speciale, sia per i soci che per la vita del club stesso. Quest’anno la visita del Governatore Fernando Damiani al Rotary Club Bisenzio Le Signe ha avuto anche il sapore di un gradito ritorno per questo secondo mandato che sta affrontando con grande spirito di servizio. Ed è stato, quello signese, un lungo pomeriggio iniziato con la visita guidata dalla presidente del Club, Elisabetta Benvenuti, che ha accolto il Governatore insieme all’assistente Chiara Pagni e al consiglio ospiti di Villa Alberti accolti dal sindaco Giampiero Fossi, il cui giardino sarà presto al centro di un Service dell’annata rotariana (realizzato grazie anche al contributo della Rotary Foundation).

L’intervento del Governatore, poi, si è incentrato sul tema dell’annata, “Creare speranza nel mondo” e su come l’avvio di questo percorso debba partire dai singoli Club che devono farsi promotori di un messaggio di condivisione e di continuità. “Così come ci ha illustrato – spiegano dal Club – quali siano le direttrici su cui muovere il nostro impegno: inclusione, attenzione alle diversità, alla salute mentale, ai giovani e alle loro problematiche. Temi questi, insieme a quello dell’attenzione all’ambiente, dibattuti nel recente Convegno internazionale che si è tenuto a Roma in occasione del Rotary Institute. La presidente del Club, da parte sua, ha confermato che gli obiettivi indicati dal Governatore sono in linea con quelli che saranno i service dell’annata, nonché il percorso che il Club intende fare per rimarcare la propria presenza sul territorio”.

La serata conviviale, aperta ai soci e familiari, è poi proseguita presso Villa Castelletti dove il Governatore Damiani ha potuto spillare un nuovo socio che si unisce al nostro Club. Si tratta di Franco Nicoletti che ha così coronato una lunga frequentazione delle nostre conviviali, condividendo in tal modo gli obiettivi del Rotary. “Un ingresso – ha detto – che trasmette passione, emozione e amicizia, cardini fondamentali del vivere rotariano, da declinare peraltro in vari modi nello spirito che già animava il motto dell’annata precedente. “servire per cambiare vite”. Due sono le sfide che il Governatore vuole aggiungere al percorso di questa annata: maggiore partecipazione dei soci agli eventi del Distretto e l’incremento del numero delle donne, per il ruolo e i valori che portano.

Margherita, la moglie del Governatore, ha infine illustrato il suo personale progetto per l’annata: il progetto Libellula, un progetto distrettuale promosso in collaborazione con la Asl Sud Est, destinato a migliorare la vita delle persone disabili e facilitarne l’accesso alle cure. La raccolta fondi consentirà di dare un supporto agli ambulatori ginecologici e del Codice Rosa. Un progetto che ha riscosso un grande apprezzamento fra i soci e per il quale il Club ha inteso già fornire il proprio contributo.