Rugby, i Cavalieri Union mettono la quarta a Civitavecchia e consolidano il secondo posto in classifica

PRAO/SESTO FIORENTINO – Quarta vittoria consecutiva per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che nel campionato di serie A girone 3 hanno la meglio in trasferta sul Civitavecchia con il punteggio di 47-24. La squadra allenata da Alberto Chiesa ha conquistato così 5 punti in classifica al termine di una partita comunque impegnativa, dove l’avversario ha combattuto con coraggio per tutta la durata della gara. Dopo un primo tempo finito in parità 21-21 (3 mete e 3 trasformazioni per parte), è arrivata una seconda frazione in cui i ragazzi del Prato Sesto hanno alzato il ritmo, costringendo la difesa del Civitavecchia a lasciare molti più spazi. Il calcio di punizione di Levantaci a inizio ripresa ha portato in vantaggio la squadra di casa, ma non è bastato a spegnere la voglia di condurre la partita da parte dei Cavalieri.

Da quel momento la linea dei trequarti è salita in cattedra, riuscendo a tradurre in punti ogni opportunità. Alle tre mete iniziali di Righini, Fondi e Renzoni, si sono poi aggiunte quelle di Reali, Pesucci e ancora Fondi (due volte) autore di una tripletta. A completare il tabellino ci hanno pensato Puglia e Magni, entrambi precisi dalla piazzola. “Abbiamo concluso questo mini ciclo di quattro partite nel migliore dei modi, – ha commentato entusiasta coach Chiesa – oggi (domenica per chi legge, n.d.r.) non era facile uscire con il bottino pieno, ma ci siamo riusciti soprattutto grazie alla reazione collettiva della squadra. Nel primo tempo Civitavecchia ci ha messo in difficoltà anche a causa del fortissimo vento a sfavore che ha condizionato il gioco al piede. Il loro pacchetto di mischia ha fatto un buon lavoro e nella prima parte della gara siamo rimasti vicini nel punteggio. Poi però quando l’intensità è salita siamo stati davvero bravi a interpretare al meglio le situazioni d’attacco da noi stessi create. Questa vittoria ci consente di lavorare con ottimismo in vista della prossima sfida interna con il Napoli”.